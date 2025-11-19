В Мажилисе во втором чтении одобрили закон по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия, а также в сфере образовательно-оздоровительных услуг, передаёт BAQ.KZ.

Документ направлен на реализацию поручения Президента и системное упорядочение археологической деятельности, которая до сих пор велась разрозненно и нередко без должной координации. Новый закон должен обеспечить прозрачность исследований и формирование полноценной базы данных национального наследия.

Принятый закон предусматривает создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам. На этой платформе будут аккумулироваться сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе раскопок и иных исследований. Система станет основным инструментом учета, контроля и аналитики в сфере археологии.

Кроме того, документ закрепляет создание Национальной археологической службы. Новая структура будет координировать археологические работы, обеспечивать научно-консультативную поддержку и предоставлять информационно-аналитические материалы специалистам и организациям, которые занимаются археологическими исследованиями.