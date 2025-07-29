Министерство транспорта усиливает меры по защите дорожной инфраструктуры, внедряя цифровые технологии в сфере контроля за тяжеловесным автотранспортом, передает BAQ.KZ.

На фоне более чем 450 тысяч зарегистрированных грузовых автомобилей, ежедневно пересекающих страну, проблема перегруза становится всё более актуальной: нарушение допустимых параметров веса приводит к ускоренному разрушению дорог.

Новая система автоматизированного контроля работает круглосуточно и способна в реальном времени фиксировать нарушения. С момента её запуска в сентябре прошлого года уже направлено более 3200 предписаний, что в 12 раз превышает прежние показатели. Это наглядно демонстрирует эффективность цифрового подхода.

На сегодняшний день функционируют 59 станций: 30 — на республиканских трассах и 29 — на дорогах местного значения. В регионах активно монтируются ещё 95, а всего к 2025 году таких комплексов будет 220.

По словам представителей ведомства, внедрение цифрового контроля позволит не только защитить дороги от преждевременного износа, но и повысит безопасность на автотрассах.