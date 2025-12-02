С 1 декабря 2025 года в Казахстане стартовала программа автолизинга для физических лиц, передаёт BAQ.KZ.

Несмотря на то что подробные условия пока не были полностью разъяснены, на брифинге в Правительстве министр промышленности и строительства Ерсаин Нагаспаев рассказал о ключевых отличиях лизинга от обычного кредита.