В Казахстане запустили автолизинг: в чем разница с кредитом?

С 1 декабря 2025 года в Казахстане стартовала программа автолизинга для физических лиц, передаёт BAQ.KZ.

Несмотря на то что подробные условия пока не были полностью разъяснены, на брифинге в Правительстве министр промышленности и строительства Ерсаин Нагаспаев рассказал о ключевых отличиях лизинга от обычного кредита.

"Лизинг отличается от кредита тем, что автомобиль остаётся в собственности лизинговой компании до полного погашения суммы. Это означает, что лизингополучатель может пользоваться авто, но формально собственником остаётся лизингодатель. Кроме того, при лизинге влияние кредитной истории на получение условий меньше, чем при обычном кредите. Также лизинг предоставляет дополнительные преимущества: любое авто, взятое в лизинг, можно передавать лизинговой компании в случае необходимости. Это делает процесс более гибким для граждан, которые ранее могли сталкиваться с ограничениями при получении кредита", — пояснил спикер.

 

