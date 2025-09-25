С 25 сентября по 5 октября по всей стране проходит декада под названием "Ұстаз – ұлт шамшырағы" — "Учитель — светоч нации", передает BAQ.KZ.

В течение десяти дней в регионах организуются торжественные и тематические мероприятия, посвящённые педагогам. Инициатива направлена на повышение статуса учителя, популяризацию профессии и напоминание обществу о той особой роли, которую играют наставники в жизни каждого человека.

Учитель — это не просто профессия, а миссия, подчёркивают в Министерстве просвещения. Именно педагоги формируют будущее страны, передают знания, воспитывают новые поколения и помогают детям раскрывать потенциал. Сегодня в Казахстане трудятся более 600 тысяч педагогов — в школах, колледжах, детских садах и других образовательных учреждениях, число которых превышает 23 тысячи.

В рамках декады Минпросвещения запускает республиканский челлендж "Ұстазыңды құттықта!" — "Поздравь учителя!". Принять участие может каждый: достаточно опубликовать поздравление в социальных сетях с хэштегами #Ұстазыңдықұттықта и #ПоздравьУчителя, позвонить своему учителю, отправить письмо, открытку или просто поделиться добрым воспоминанием.

Организаторы надеются, что акция станет теплой традицией, объединяющей казахстанцев в искренней благодарности тем, кто закладывает основу будущего.

Напомним, с 2023 года Казахстан официально отмечает День учителя 5 октября, как и во многих странах мира. В этот день в образовательных организациях и на региональном уровне пройдут праздничные мероприятия, посвященные представителям одной из самых благородных и уважаемых профессий.