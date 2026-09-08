В Казахстане запустили единую систему учета водных ресурсов

Национальная информационная система водных ресурсов заработала в промышленном режиме. В нее свели данные более чем по 23 тыс. водных объектов страны. Оцифрованы 17 758 рек, 3 148 озер и 1 207 гидротехнических сооружений.

Помимо этого, в системе зарегистрированы около 3 тыс. организаций и больше 4 тыс. пользователей, занесены порядка 9 тыс. цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений. Принято больше 2,2 тыс. отчетов первичного учета вод и свыше 1,3 тыс. отчетов 2-ТП.

Разработал систему Информационно-аналитический центр водных ресурсов, поручение о ее создании давал Глава государства.

Функционал Национальной информационной системы водных ресурсов включает ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также космический мониторинг, - сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По его словам, система должна выстроить многоуровневое управление водными ресурсами для водной безопасности страны.

Отдельно в опытную эксплуатацию запустили систему раннего прогнозирования водопотребления. Через нее с потребителями заключают электронные договоры на подачу воды по каналам, проводят онлайн-оплату и автоматически рассчитывают объемы.

Заключение договоров полностью перевели в электронный формат. С начала года с аграриями подписали больше 29 тыс. соглашений.