В Астане на сборах военных психологов представили инновационного помощника — Telegram-бота AI-sulu, созданного на базе искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новый цифровой сервис призван оказывать круглосуточную и анонимную психологическую поддержку военнослужащим и членам их семей, помогая справляться со стрессом и трудными жизненными ситуациями.

Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе вице-адмирал Серик Бурамбаев подчеркнул, что психологическое благополучие напрямую влияет на боеготовность армии, а современные вызовы требуют внедрения передовых цифровых решений.

По словам начальника информационного отдела Национального военно-патриотического центра майора Касымхана Туитина, AI-sulu не заменяет живого специалиста, но может стать первой точкой контакта для нуждающихся в поддержке. Бот работает на казахском и русском языках и отличается полной анонимностью и доступностью 24/7.

В рамках сборов обсуждались также темы профилактики деструктивного поведения, развития стрессоустойчивости, использования IT-инструментов в психологической работе и взаимодействия с молодежью. Эксперты в области психотерапии, военной психологии и суицидологии делились опытом и знаниями, которые, как отмечают участники, будут полезны в повседневной работе с личным составом и станут основой для новых методических разработок.