В Казахстане стартовал пилотный проект по внедрению нового механизма размещения государственного образовательного заказа в частных школах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.

Документ утверждён совместным приказом Министерства просвещения и акиматов областей, а также городов Алматы, Астаны и Шымкента. Проект получил название "Новый механизм размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025–2026 учебный год".

Инициатива направлена на повышение прозрачности финансирования, развитие государственно-частного партнёрства и обеспечение равного доступа детей к качественному образованию. По данным Минпросвещения, в последние годы количество частных школ в стране выросло почти до тысячи, однако действующая система госзаказа нуждалась в обновлении из-за несоответствий и неэффективности учёта учащихся.

Проведённый анализ выявил, что в ряде случаев данные о численности школьников в Национальной образовательной базе не соответствовали реальной ситуации: дети фактически учились в одной школе, тогда как финансирование поступало в другую. Также обнаружены факты, когда некоторые школы сохраняли в системе сведения о выбывших учащихся и продолжали получать средства. Отдельные организации, не ведущие образовательной деятельности, числились в списке получателей госзаказа.

Ключевым инструментом реформы станет новая цифровая система, разработанная АО "Информационно-учётный центр" Министерства финансов. Платформа уже интегрирована в портал "E-Qazyna.kz" и позволит автоматически проверять количество учащихся, их контингент, наличие лицензий, а также связывать все информационные ресурсы образования в единую базу. Система обеспечит контроль достоверности данных и прозрачность движения бюджетных средств.

Для эффективного администрирования АО "Финансовый центр" передано в ведение Министерства финансов, которое выступает оператором пилотного проекта. Минфин будет отвечать за организационно-методическое сопровождение, консультирование участников и своевременную оплату по актам оказанных услуг.

Ключевая роль в реализации проекта отведена местным управлениям образования. Именно они будут размещать госзаказ, утверждать сводные расчёты, заключать договоры и принимать выполненные работы через веб-портал www.e-Qazyna.kz. В дальнейшем планируется расширение функционала системы — к ней подключат управление образовательными грантами, стипендиями и общежитиями.

Новая информационная система запущена 12 ноября 2025 года. В Министерстве финансов подчеркнули, что внедрение цифровых инструментов позволит сделать расходование бюджетных средств максимально прозрачным, повысить конкуренцию среди частных школ и привлечь больше инвестиций в сферу образования.