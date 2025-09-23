В Астане презентовали Evo (KZTE) - первый национальный стейблкоин, стоимость которого привязана к казахстанской национальной валюте, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Стейблкоины — это криптовалюты, чья цена фиксирована относительно реальных активов или валют; такие инструменты применяются для обмена криптовалют, международных переводов и платежей через криптокарты.

Официальный запуск прошёл в рамках регуляторной песочницы Национального банка Казахстана. Новый актив создан при участии криптобиржи Intebix, Евразийского банка, а также глобальных партнёров Mastercard и Solana.

Глава Национального банка Тимур Сулейменов, открывая мероприятие, отметил, что запуск Evo стал логичным этапом в цифровой трансформации страны, также он дал оценку событию как стратегическому шагу, а также расставил приоритеты по использованию новых цифровых инструментов в экономике.

"Мы видим, как в мире растёт интерес к цифровым валютам и блокчейн-решениям. Казахстан также делает шаг вперёд: сегодня мы запускаем первый национальный стейблкоин, обеспеченный тенге. Это позволит расширить финансовые возможности, ускорить расчёты и повысить безопасность переводов", — отметил он.

Важным участником проекта стал Евразийский банк, который одним из первых интегрировал Evo в свою экосистему. Председатель правления банка Ляззат Сатиева подчеркнула, что новый инструмент открывает возможности не только для розничных клиентов, но и для бизнеса:

"Запуск стейблкоина Evo символизирует новый финансовый Казахстан. Мы уверены, что в ближайшие годы он станет одним из стандартов расчётов для ключевых отраслей. Это ускорит платежи, сделает их удобнее и безопаснее, а также укрепит доверие к финансовой системе, так как актив полностью обеспечен тенге и поддержан регулятором", - отметила она.

Представитель одной из ключевых технологических сторон - соучредитель криптобиржи Intebix Талгат Досанов рассказал о международной реакции на проект и подчеркнул роль центрального банка в его запуске.

"Даже такие игроки, как Solana, отмечают, что нигде в мире центральный банк не принимал столь активного участия в запуске стейблкоинов. Мы назвали этот продукт Evo — эволюция тенге. Казахстан уже сегодня опережает многих соседей и задаёт новые стандарты для региона", - подчеркнул Талгат Досанов.

Стоит отметить, запуск Evo вписывается в стратегию Национального банка по созданию национальной экосистемы цифровых активов и развитию финтех-сектора.