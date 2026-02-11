Национальный Банк РК сообщил о старте пилотного проекта по токенизации коммерческой недвижимости в рамках регуляторной песочницы по цифровым активам, передает BAQ.KZ.

Инициатива предусматривает выпуск цифровых токенов, обеспеченных коммерческой недвижимостью, где один токен соответствует одному квадратному метру объекта. Это позволяет представлять недвижимость в виде цифровых долей, с которыми можно осуществлять операции на специализированной платформе с использованием технологии блокчейн.

В рамках пилота инвесторы смогут приобретать токены с правом на долю в коммерческой недвижимости, совершать операции и участвовать в распределении доходов пропорционально объему принадлежащих токенов. Блокчейн обеспечивает прозрачный учет прав и историю всех транзакций.

Пилот проводится в ограниченном регуляторном контуре (регуляторная песочница) с мониторингом технологических и операционных аспектов, оценкой рисков и правоприменительной практики. Это позволит сформировать понятный и безопасный механизм участия в операциях с недвижимостью через цифровые финансовые активы для последующего внедрения инструмента на рынке Казахстана.