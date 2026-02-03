С января 2026 года в Казахстане начал работу Единый портал строительства, охватывающий ключевые стадии жизненного цикла строительных объектов. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Бакытжан Жунисбеков на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, портал объединяет сервисы действующих отраслевых систем, а также информационные ресурсы и государственные услуги, связанные со строительством.

Через портал теперь можно в цифровом формате получать пакет исходно-разрешительных документов на строительство по 89 городам страны. Речь идёт об архитектурно-планировочном задании, технических условиях на подключение к инженерным сетям и согласовании эскизного проекта.

Кроме того, оцифрованы процессы организации разработки проектной документации и формирования, а также подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

Прозрачность и непрерывность информационного взаимодействия между всеми участниками строительства обеспечивается за счёт уникального номера объекта, который используется при интеграции отраслевых систем.

Принцип "одного окна" реализован благодаря единой авторизации через egov.kz — пользователям не потребуется проходить повторную регистрацию для получения услуг.