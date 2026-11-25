В Аральском районе Кызылординской области стартовал республиканский проект «Халыққа жақын». Мобильные группы с участием представителей Қазақстан Халық Кеңесі и профильных министерств будут выезжать в отдаленные населенные пункты, принимать обращения граждан и помогать с решением социальных вопросов, передает BAQ.KZ.

Кызылординская область стала первым регионом, где запустили проект. В дальнейшем его планируют распространить на всю страну.

Во время рабочей поездки председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов встретился с ветеранами труда, представителями интеллигенции и жителями Приаралья. Участники обсудили развитие региона, социальные вопросы и возможности прямого взаимодействия населения с государственными органами.

По словам Кошанова, проект позволит жителям отдаленных сел обращаться к представителям центральных государственных органов непосредственно по месту проживания.

«Ответственная роль в вовлечении граждан в эти процессы отводится Қазақстан Халық Кеңесі. Подтверждением тому является наш сегодняшний приезд в Арал с проектом "Халыққа жақын"», сказал он.

Мобильные группы займутся вопросами занятости, поддержки молодежи, доступности медицины и образования, качества интернет-связи, общественной безопасности и экологии.

Во время выездов жители смогут получить консультации по государственным услугам, рассказать о проблемах своего населенного пункта и предложить собственные инициативы.

Обращения, которые можно решить на местном уровне, будут рассматривать совместно с районными и областными акиматами. Вопросы, требующие решений на республиканском уровне, направят в профильные министерства.

Первые консультации уже прошли в Аральском районе. Участникам рассказали о возможностях трудоустройства, предпринимательства и государственных цифровых сервисов.

«Мы подробно ознакомились с возможностями электронной биржи труда Enbek.kz. Получили информацию о поиске работы, размещении резюме и востребованных профессиях. Надеюсь, что приобретенные знания помогут нам найти работу», рассказала специалист районного карьерного центра Молдир Акылбекова.

В дальнейшем граждане смогут направлять обращения и через мобильное приложение. Разработка соответствующей информационной системы завершается при участии члена Қазақстан Халық Кеңесі Багдата Мусина.

Во время поездки Кошанов совместно с руководством области провел прием граждан. Жители поднимали вопросы развития инфраструктуры, ремонта и модернизации школ и медицинских организаций, профессиональной ориентации молодежи и поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Представители совета посетили промышленные, социальные и культурные объекты региона, ознакомились с состоянием местной инфраструктуры и перспективами развития производства.

На первом этапе мобильная группа под руководством членов Қазақстан Халық Кеңесі Марата Азильханова и Геннадия Шиповских посетит Аральский, Казалинский и Кармакшинский районы Кызылординской области.