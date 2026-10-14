В Казахстане запустили промышленные проекты на 8,7 трлн тенге

С 2019 по 2026 год в Казахстане реализовали 1 226 промышленных проектов с общим объёмом инвестиций 8,7 трлн тенге. Благодаря им в стране создали 106,8 тысячи постоянных рабочих мест. Новые производства охватывают машиностроение, металлургию, нефтегазохимию, пищевую и химическую промышленность, а также выпуск строительных материалов. В Казахстане наладили производство автомобилей и автокомпонентов, полипропилена, шин, листового стекла и бытовой техники.

Какие производства открыли в Казахстане

В машиностроении за этот период реализовали 187 проектов, которые обеспечили 25,6 тысячи рабочих мест. Среди новых производств — предприятия по выпуску трансформаторов, тракторов, автобусов, карьерной и дорожной техники. В автомобильной отрасли появились два крупных завода. Предприятие Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы, открытое в 2025 году, выпускает автомобили Chery, Changan и Haval. Объём инвестиций составил 182 млрд тенге, проект предусматривает создание 3,6 тысячи рабочих мест и выпуск до 120 тысяч автомобилей в год.

Завод KIA Qazaqstan в Костанайской области привлёк 131,5 млрд тенге инвестиций. Его проектная мощность — 70 тысяч автомобилей в год, предусмотрено 1,5 тысячи рабочих мест. Совокупные инвестиции в два предприятия составили 313,5 млрд тенге, а их общая производственная мощность — до 190 тысяч автомобилей в год.

Сколько проектов запустят в 2026 году

В 2026 году планируется реализовать ещё 200 проектов стоимостью около 1,7 трлн тенге и создать 17,3 тысячи рабочих мест. На момент подготовки отчёта запустили 100 проектов, обеспечивших 7 029 рабочих мест. Что производят в специальных экономических зонах Отдельное направление промышленной политики — специальные экономические зоны. В Казахстане действуют 18 СЭЗ, в том числе четыре, созданные в 2025–2026 годах. На их территории реализуют 561 проект с общим объёмом инвестиций 11,5 трлн тенге.

Они обеспечили более 38 тысяч рабочих мест. Объём произведённой продукции достиг 15,9 трлн тенге, экспорт — 1,1 трлн тенге. Среди крупных предприятий — газохимический комплекс Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. в Атырауской области, рассчитанный на выпуск 500 тысяч тонн полипропилена в год. В первом полугодии 2026 года объём производства предприятия составил 366,2 млрд тенге.

Также в СЭЗ «Астана — новый город» работает завод Tau-Ken Altyn, выпускающий до 25 тонн аффинированного золота и 50 тонн серебра в год. Компания SMIT Central Asia в СЭЗ «Сарыарка» производит трубы и фитинги для нефтегазовой, коммунальной и энергетической отраслей. Её мощность составляет 30 тысяч тонн продукции в год.

Текстиль и глубокая переработка кукурузы

В СЭЗ «Туран» в декабре 2025 года запустили первую очередь текстильного предприятия Turkistan Toqyma. После выхода на полную мощность завод сможет ежегодно выпускать 11,4 тысячи тонн пряжи, 47,3 млн квадратных метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял.

В Жамбылской области в СЭЗ «Жибек жолы» реализуется проект Shengtai Biotech по глубокой переработке кукурузы. Предприятие будет производить крахмал, аминокислоты и кормовые добавки. Мощность переработки составит 500 тысяч тонн кукурузы в год, а после запуска всех очередей на заводе планируется создать около 1,5 тысячи рабочих мест.