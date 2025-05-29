Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) запустило специализированный сайт qurban.muftyat.kz, который позволит провести обряд жертвоприношения на Курбан айт в дистанционном формате, передаёт BAQ.KZ.

"В честь священного праздника мусульманской общины Курбан айт мы призываем всех казахстанцев принять участие в благотворительной акции, которая пройдет в день Курбан айт. Для удобства населения, особенно жителей крупных городов, в этом году Курбан также пройдет в офлайн и онлайн форматах", — сообщили в ДУМК.

На сайте пользователи могут выбрать животное для жертвоприношения и оплатить его через Kaspi QR.

Баранов и коз разрешено приносить в жертву индивидуально, а крупный рогатый скот и верблюдов — как одному человеку, так и группой из семи человек.

После успешного оформления заказа на указанный номер телефона поступит СМС-уведомление. Также заказчики получат фото- и видеоотчёты после проведения обряда.

Такой формат упрощает участие в Курбан айт, особенно для жителей мегаполисов и тех, кто не имеет возможности присутствовать лично. Онлайн-обряд проводится в соответствии с нормами шариата.

Ранее ДУМК назвало дату Курбан айта и сообщило о дополнительном выходном дне.