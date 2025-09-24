Министерство обороны Казахстана сделало важный шаг к цифровизации, запустив новый онлайн-портал MyArmy.kz — современную платформу, которая объединяет все ключевые сервисы для взаимодействия граждан с армией, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь будущие солдаты и контрактники смогут подать заявки на службу, не выходя из дома, узнать всё необходимое о прохождении призыва, а также отследить статус своей заявки в режиме реального времени.

Сайт избавляет от необходимости личных визитов в военкоматы: регистрация, оформление документов и подача заявлений переведены в онлайн-формат. Каждой заявке присваивается статус — от "создана" до "одобрена" или "отклонена", а призывник получает точные инструкции и список документов, необходимых для прохождения медкомиссии. Такой подход не только упрощает процесс, но и делает его более прозрачным и понятным.

Проект реализуется в рамках пилотной инициативы SARBAZ+ и уже проходит апробацию в войсковой части 78460 в Алматинской области. После тестирования его планируют внедрить по всей стране. Особенность портала — возможность выбрать воинскую часть с учётом своей специальности и дальнейших перспектив, что делает военную службу более осознанным выбором, а не просто обязательством.