В Казахстане с начала года реализовали 125 промышленных проектов на 900 млрд тенге. Страна осваивает выпуск продукции, которую раньше здесь не производили: от деталей для железнодорожных колёс до алюминиевых капсул для кофемашин. До конца года число новых проектов планируют довести до 200, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, общий объём инвестиций в 200 проектов превысит 1,7 трлн тенге. После их запуска в стране рассчитывают создать более 17 тысяч рабочих мест, причём 5,5 тысячи из них – в сельской местности.

«Дополнительным импульсом для развития отрасли станет запуск 200 новых проектов с общим объемом инвестиций свыше 1,7 трлн тенге. Их запуск позволит создать более 17 тысяч рабочих мест, в том числе 5,5 тысяч в сельской местности. При выходе на полную мощность ежегодный объем производства составит порядка 1,5 трлн тенге, из которых 500 млрд тенге – это экспортная продукция», – сообщил министр.

Что начали производить в Казахстане

За первые десять месяцев 2026 года объём производства в обрабатывающей промышленности вырос на 9,3%.

Одновременно в стране запускают предприятия, которые должны расширить ассортимент отечественной продукции и сократить зависимость от зарубежных поставок.

Среди новых направлений – производство железнодорожных бандажей и зубчатых колёс, прессового оборудования, ламината, систем капельного орошения и алюминиевых капсул для кофемашин.

«Эти проекты позволяют осваивать новые для Казахстана виды продукции, в том числе железнодорожные бандажи, зубчатые колеса, прессовое оборудование, ламинат, системы капельного орошения и алюминиевые капсулы для кофемашин», – отметил Нагаспаев.

Всего с начала года реализовали 125 проектов на 900 млрд тенге. Остальные 75, согласно планам министерства, должны завершить до конца 2026 года.

Сколько продукции будут выпускать новые заводы

Когда все 200 проектов выйдут на полную мощность, предприятия смогут ежегодно производить продукцию примерно на 1,5 трлн тенге.

Из этой суммы около 500 млрд тенге, или треть, придётся на товары, предназначенные для экспорта.

Новые производства должны не только обеспечить дополнительные рабочие места, но и увеличить выпуск казахстанской продукции для внутреннего и зарубежных рынков.