В Казахстане разработана программа пилотного проекта по поэтапному внедрению условно и высокоавтоматизированных транспортных средств. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

Как уточнили в министерстве, программа определяет роли, функции и зоны ответственности всех сторон, участвующих в пилотном проекте. Также предусмотрены меры по адаптации инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных транспортных средств.

"В части инфраструктурного обеспечения запланированы мероприятия по адаптации улично-дорожной сети. В частности, предусматривается нанесение дополнительной дорожной разметки, установка дорожных знаков, а также организация специализированных зон для посадки и высадки пассажиров", — пояснили в ведомстве.

По данным министерства, реализация основных работ по подготовке инфраструктуры запланирована на первый квартал 2026 года. Эти работы будут проводиться совместно с акиматами Астаны и Алматы с учетом действующих градостроительных и транспортных планов.

До вывода беспилотных автомобилей в городскую среду предусмотрено прохождение ряда поэтапных процедур.

"Сначала транспортные средства будут тестироваться на специальном испытательном полигоне. Затем будет подготовлена дорожная инфраструктура, включая дорожную разметку, дорожные знаки, объекты светофорного регулирования и цифровую картографию, а также проведена проверка их соответствия требованиям безопасности. Кроме того, будет выполнена оценка рисков в дорожных условиях", — говорится в ответе, предоставленном редакции.

В министерстве уточнили, что реализация проекта будет осуществляться поэтапно. На первом этапе технологические решения и сценарии эксплуатации отрабатываются на испытательном полигоне. Лишь после этого беспилотные транспортные средства будут допущены к использованию в городской среде Астаны и Алматы по заранее согласованным маршрутам, в условиях постоянного контроля и мониторинга.

"Приоритетной задачей проекта является обеспечение высокого уровня безопасности при внедрении беспилотного такси, соблюдение требований законодательства и формирование доверия со стороны граждан", — подчеркнули в министерстве.

В рамках пилотного проекта планируется использование полуавтоматизированных и высокоавтоматизированных транспортных средств. Эти автомобили уже применяются в коммерческом и тестовом режимах в крупнейших городах мира, а их безопасность подтверждена.

Эксплуатация и интеграция беспилотных транспортных средств будет осуществляться через компании inDrive и Яндекс. Кроме того, в пилотном проекте смогут участвовать и другие компании, соответствующие установленным требованиям и разрешительным процедурам.

Опыт каких стран взят за основу?

В министерстве сообщили, что при подготовке пилотного проекта был проанализирован международный опыт США, Китая и России. В качестве нормативно-технической базы будет применяться международный стандарт ISO/SAE 22736, классифицирующий уровни автоматизации транспортных средств.

Кто будет нести ответственность в случае ДТП?

Вопросы ответственности будут регулироваться в соответствии с действующим законодательством. В случае дорожно-транспортных происшествий ответственность будет распределяться с учетом функций и ролей участников и обеспечиваться механизмами обязательного и дополнительного страхования.

Какой будет стоимость поездок?

Формирование тарифов сервисные операторы будут осуществлять самостоятельно с учетом рыночных условий. Окончательные решения будут приниматься по итогам пилотного проекта.

Срок реализации пилотного проекта запланирован на три года. Вопрос полномасштабного запуска будет рассматриваться отдельно — с учетом практических результатов пилота, а также проработки инфраструктурных и регуляторных условий.