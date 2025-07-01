В Казахстане разрабатывается единая цифровая система учета воды, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает BAQ.KZ.

Платформа разрабатывается Национальной информационной системы водных ресурсов (НИСВР).

"Платформа объединит данные из различных источников — от спутников и гидропостов до статистики и приборов учета, создавая единое цифровое пространство управления водным фондом страны", - сказал министр.

Помимо этого, ведется проектирование цифровизации более пяти тысяч км оросительных сетей в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, а также в области Жетысу.

Также, как сообщил министр, для координации всех цифровых процессов создан информационно-аналитический центр водных ресурсов. Его задачи – сбор и анализ данных, сопровождение платформ и развитие цифровых сервисов в отрасли.