Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем наблюдательного Совета Polpharma Group Ежи Стараком, прибывшем в Астану для участия в 37-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает BAQ.KZ.

Обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в фармацевтической отрасли, в частности в области увеличения доли отечественного производства лекарственных средств по приоритетным для населения направлениям.

Стороны рассмотрели ход реализации проекта по расширению завода АО "Химфарм" в городе Шымкент посредством строительства новых производственных зданий и лабораторных площадей. С учетом потребности рынка на предприятии планируется освоение выпуска 2 млрд единиц лекарственных средств в год под торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group. Объем инвестиций составляет $62,6 млн. Планируется создание 300 новых рабочих мест.

Приоритетными терапевтическими направлениями для разработки локального производства выбраны такие социально значимые заболевания, как: туберкулез, хронический вирусный гепатит С и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, болезни центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отмечает важность развития отечественной фарминдустрии и производства медицинских изделий. В данном направлении мы стремимся увеличить долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий. Реализуем меры, стимулирующие локализацию производства фармацевтической продукции. Приоритетом являются импортозамещение и трансфер медицинских технологий, развитие научного и экспортного потенциала. Правительство Казахстана заинтересовано в реализации подобного масштаба социально важных производств и окажет необходимые меры поддержки для своевременного запуска инвестпроекта", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Председатель наблюдательного совета Polpharma Group Ежи Старак дал высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане и заверил, что новое производство будет оснащено современной техникой и производимая продукция будет полностью соответствовать всем мировым стандартам в области фарминдустрии.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерения укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и акимату города Шымкент в кратчайшие сроки обеспечить подготовку проекта Соглашения об инвестициях по строительству нового современного производства лекарственных средств.