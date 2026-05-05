В Казахстане запустят производство одежды полного цикла

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров компании Xinjiang Lihua Чжан Цихая, передает BAQ.kz.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта по созданию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера с полным производственным циклом.

Президенту сообщили, что проект позволит снизить импортозависимость и обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией.

По словам главы компании, уже введён в эксплуатацию ряд объектов, включая два хлопкоперерабатывающих завода.

В ближайшие годы планируется запуск производств нетканых материалов, домашнего текстиля и одежды.

Также предусмотрено расширение посевных площадей хлопка до 52 тыс. гектаров с применением цифровых технологий и капельного орошения.

На первом этапе объём инвестиций составит около 360 млн долларов.

Ожидается создание более 4 тысяч рабочих мест.

Глава государства отметил значимость проекта для развития агропромышленного комплекса и лёгкой промышленности в южных регионах страны.

Он также подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров.

Кроме того, президент акцентировал внимание на необходимости внедрения водосберегающих технологий и цифровых решений.