В Казахстане запустят производство одежды полного цикла
Проект предусматривает инвестиции в размере 360 млн долларов и создание более 4 тысяч рабочих мест.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров компании Xinjiang Lihua Чжан Цихая, передает BAQ.kz.
В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта по созданию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера с полным производственным циклом.
Президенту сообщили, что проект позволит снизить импортозависимость и обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией.
По словам главы компании, уже введён в эксплуатацию ряд объектов, включая два хлопкоперерабатывающих завода.
В ближайшие годы планируется запуск производств нетканых материалов, домашнего текстиля и одежды.
Также предусмотрено расширение посевных площадей хлопка до 52 тыс. гектаров с применением цифровых технологий и капельного орошения.
На первом этапе объём инвестиций составит около 360 млн долларов.
Ожидается создание более 4 тысяч рабочих мест.
Глава государства отметил значимость проекта для развития агропромышленного комплекса и лёгкой промышленности в южных регионах страны.
Он также подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров.
Кроме того, президент акцентировал внимание на необходимости внедрения водосберегающих технологий и цифровых решений.