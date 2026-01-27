До 2028 года в Казахстане планируется реализация пяти инвестиционных проектов по переработке пшеницы и кукурузы общей мощностью 4,8 млн тонн зерна в год. Объём инвестиций оценивается в порядка 2,6 млрд долларов США, передает BAQ.KZ.

В рамках исполнения поручений Президента в Казахстане будут реализованы пять крупных проектов по переработке зерна. Инициативы направлены на развитие производства продукции высокого передела и формирование экспортно ориентированной отрасли агропромышленного комплекса.

– Среди ключевых проектов — строительство завода в Костанайской области мощностью 415 тыс. тонн переработки пшеницы в год, предприятия по переработке кукурузы в Туркестанской и Жамбылской областях, а также новые производства в городе Астана и Акмолинской области, ориентированные на выпуск крахмала, глютена, биоэтанола и аминокислот, – говорится в сообщении Минсельхоза РК.

Реализация проектов позволит увеличить выпуск аминокислот, сиропов, витаминов, биоингредиентов, а также создать около 3,3 тыс. новых рабочих мест. Производимая продукция будет ориентирована преимущественно на внешние рынки, включая страны Европы, Китай, Индию, государства СНГ, Ближнего Востока и Африки.