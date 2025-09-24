В рамках Года рабочих профессий создана единая квалификационная база специалистов дорожной отрасли "JOLSHY", передает BAQ.KZ.

Новый цифровой сервис, разработанный Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом (КаздорНИИ) Министерства транспорта призвана решить кадровый дефицит и повысить прозрачность управления в отрасли.

База объединяет данные о студентах, выпускниках, инженерах и управленцах. В ней фиксируются квалификация, опыт работы и прохождение курсов. Уже зарегистрировано более двух тысяч пользователей. Работодатели получают доступ к реальным профилям кандидатов, а студенты — возможность практики и трудоустройства.



С 1 сентября 2025 года обязательным становится повышение квалификации дорожников, и "JOLSHY" станет основной площадкой для фиксации этого процесса. В ближайшее время система будет интегрирована с "e-License" и "Enbek.kz".



Таким образом, "JOLSHY" становится инструментом государственной политики: он ликвидирует кадровый дефицит, усиливает прозрачность и создаёт условия для профессионального роста специалистов дорожной отрасли.