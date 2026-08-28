В Казахстане заработала Единая цифровая платформа в сфере интеллектуальной собственности

В Казахстане внедряют Единую цифровую платформу в сфере интеллектуальной собственности. Она соберет в одной среде авторов, правообладателей, организации по коллективному управлению правами и тех, кто использует произведения, передает BAQ.KZ.

Платформа поэтапно автоматизирует заключение договоров, учет использования произведений, отчетность, распределение и выплату вознаграждений.

Подключают к системе по частям.

«Предусмотрено внедрение платформы в три этапа. С января первый этап охватывает радиостанции, телеканалы, кабельных и спутниковых операторов, а также сферу чистых носителей. Второй этап, начавшийся 1 июля, охватывает театры, филармонии и кинотеатры. Третий, самый масштабный этап начнется 1 января 2027 года и охватит кафе, рестораны, торговые центры, гостиницы и другие категории бизнеса», - сказала вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова.

Самый чувствительный для бизнеса этап приходится на 2027 год. Под него попадает почти вся сфера обслуживания, где в зале играет музыка или работает экран.

Внутри платформы работает система биллинга, которая ведет деньги от пользователя до конкретного автора.

«Учитывается, сколько раз прозвучало произведение, кому и в какой доле принадлежат права. При этом данные, необходимые для расчета вознаграждения, заполняются самими авторскими обществами. И здесь следует подчеркнуть, что от полноты и корректности внесенных ими сведений зависит дальнейшее распределение вознаграждения», - пояснила вице-министр.

Видеть расчет может каждая сторона. Правообладатель, авторское общество и пользователь понимают, из чего сложилась итоговая сумма.

«Это исключает субъективность в распределении вознаграждения, делает процесс понятным для всех участников», - добавила Ботагоз Жакселекова.

Главная проблема сейчас в самих данных. В платформу загружено больше 164 тысяч произведений и около 15 тысяч правообладателей, но полные сведения есть только по 4 % случаев.

Вице-министр обратилась к авторам и авторским обществам с просьбой внести сведения о произведениях, долях правообладателей и идентификационные номера получателей вознаграждения. Без этого система не сможет рассчитать выплату.

В ближайшее время обещают запустить мобильное приложение. Через него автор увидит, где, когда и сколько раз звучало его произведение, сколько за это собрали денег и какая сумма причитается ему.

В министерстве юстиции называют главной целью прозрачность работы организаций по коллективному управлению правами и справедливое распределение собранных вознаграждений.

Отдельно в ведомстве отмечают, что норма о защите интеллектуальной собственности впервые закреплена в новой Конституции.