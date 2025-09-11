Фонд гарантирования прав туристов "Туристік Қамқор" при поддержке Комитета индустрии туризма МТС запустил круглосуточную горячую линию для приёма обращений граждан, передает BAQ.KZ.

Телефон: +7 700 112 21 12 (доступен также в WhatsApp и Telegram).

С июля на линию поступило более 400 обращений. Все они были рассмотрены специалистами фонда: туристам предоставлены консультации, разъяснения и необходимая помощь.

Горячая линия работает по ключевым направлениям: защита прав и интересов туристов, консультации при непредвиденных ситуациях за рубежом, а также предоставление данных о туроператорах, включённых в официальный Реестр.

Фонд "Туристік Қамқор" создан для обеспечения безопасности и защиты прав казахстанских туристов. Все поступающие обращения находятся на постоянном контроле.