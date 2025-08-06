В Казахстане начала работу первая в стране передвижная дорожно-испытательная лаборатория, способная проводить комплексную диагностику дорог с использованием цифровых технологий, передает BAQ.KZ.

Мобильный комплекс стал единственным в республике инструментом для системного аудита и оценки безопасности дорожной инфраструктуры.

Как сообщили в "КаздорНИИ", лаборатория на базе автомобиля оснащена современными измерительными приборами, сенсорами и аналитическим оборудованием. Она позволяет определять продольные уклоны, коэффициент сцепления дорожного покрытия, качество разметки, наличие и состояние дорожных знаков и освещения, а также формирует цифровой отчет с GPS-привязкой и автоматической фиксацией отклонений.

"Это первый подобный комплекс в Казахстане. Он позволяет проводить инспекцию дорог на совершенно новом уровне — быстро, точно и с применением цифровых технологий. Речь идет о переходе от визуальных осмотров к объективной, инструментальной оценке безопасности", — отметил директор департамента нормативно-технического обеспечения и безопасности автодорог КаздорНИИ Андрей Чжен.

Главная задача — выявление потенциально опасных участков и формирование обоснованных рекомендаций по их устранению. Новый подход позволит перейти от эпизодических проверок к регулярной научно обоснованной диагностике, предупреждающей аварии до их возникновения.

Передвижная лаборатория станет частью программы цифровизации отрасли и научного сопровождения транспортных проектов. В будущем она будет использоваться на республиканских и региональных дорогах, а также на этапах проектирования и приемки новых объектов.

"Главное в этом проекте — не просто технологии, а смена подхода. Мы говорим о системной диагностике, где каждая рекомендация опирается на точные измерения. Это переход к наукоемкому управлению безопасностью движения", — подчеркнул Андрей Чжен.

Появление первой в Казахстане мобильной лаборатории позволяет республике выйти на уровень стран, где безопасность дорожного движения обеспечивается на основе цифрового анализа и автоматизированных проверок. В перспективе это создаст условия для формирования единой базы дорожных рисков и внедрения интеллектуальных систем управления движением.