В Казахстане заработала система независимого анализа состояния трасс
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Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев на открытии строительного форума Кавказа и Центральной Азии объявил о запуске Программы оценки дорог Казахстана — KazRAP, направленной на повышение безопасности и улучшение состояния автодорог, передает BAQ.KZ.
Новая программа реализуется в партнёрстве с Международной программой оценки дорог (iRAP) и станет частью национальной системы обеспечения дорожной безопасности. Она предусматривает:
- независимую оценку состояния дорог по международной методике,
- выявление участков с высоким уровнем риска,
- разработку и внедрение мер по снижению аварийности,
- мониторинг эффективности инвестиций и стратегическое планирование.
Сатжан Аблалиев также подчеркнул важность развития международных транспортных коридоров, модернизации инфраструктуры, внедрения цифровых решений и привлечения инвестиций в отрасль.
В работе форума приняли участие 120 представителей из 20 стран, включая госорганы, частные компании, инженеров и юристов. За два дня прошло 9 тематических сессий, посвящённых инженерным, правовым и инвестиционным аспектам крупных инфраструктурных проектов.
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