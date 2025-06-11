Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев на открытии строительного форума Кавказа и Центральной Азии объявил о запуске Программы оценки дорог Казахстана — KazRAP, направленной на повышение безопасности и улучшение состояния автодорог, передает BAQ.KZ.

Новая программа реализуется в партнёрстве с Международной программой оценки дорог (iRAP) и станет частью национальной системы обеспечения дорожной безопасности. Она предусматривает:

независимую оценку состояния дорог по международной методике,

выявление участков с высоким уровнем риска,

разработку и внедрение мер по снижению аварийности,

мониторинг эффективности инвестиций и стратегическое планирование.

Сатжан Аблалиев также подчеркнул важность развития международных транспортных коридоров, модернизации инфраструктуры, внедрения цифровых решений и привлечения инвестиций в отрасль.

В работе форума приняли участие 120 представителей из 20 стран, включая госорганы, частные компании, инженеров и юристов. За два дня прошло 9 тематических сессий, посвящённых инженерным, правовым и инвестиционным аспектам крупных инфраструктурных проектов.