В Казахстане заработали новые правила для букмекеров
Организаторов игорного бизнеса обязали перечислять 3,3% от каждой ставки на спорт и социальные проекты.
Сегодня 2026, 10:08
Сегодня 2026, 10:08Сегодня 2026, 10:08
86Фото: freepik.com
С 27 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования для букмекерских контор и тотализаторов - теперь с каждой принятой ставки будут взиматься обязательные отчисления, передает BAQ.kz.
Согласно постановлению правительства №167 от 12 марта 2026 года, организаторы игорного бизнеса обязаны перечислять 3,3% от каждой ставки.
Собранные средства будут аккумулироваться через единого оператора и направляться на развитие общественно значимых направлений.
В частности, деньги пойдут на развитие физической культуры и спорта, поддержку олимпийских видов спорта, финансирование общественных проектов, а также на обеспечение работы единой системы учета ставок.
Средства распределят по установленным пропорциям:
- 45% направят на развитие спорта через единого оператора,
- 21% - в фонд Национального олимпийского комитета,
- ещё 21% - в фонд «Қазақстан халқына»,
- и 13% - на функционирование системы учета ставок.
Эксперты отмечают, что введение обязательных отчислений позволит усилить контроль за рынком ставок и одновременно увеличить финансирование социальных и спортивных инициатив.
