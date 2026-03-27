С 27 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования для букмекерских контор и тотализаторов - теперь с каждой принятой ставки будут взиматься обязательные отчисления, передает BAQ.kz.

Согласно постановлению правительства №167 от 12 марта 2026 года, организаторы игорного бизнеса обязаны перечислять 3,3% от каждой ставки.

Собранные средства будут аккумулироваться через единого оператора и направляться на развитие общественно значимых направлений.

В частности, деньги пойдут на развитие физической культуры и спорта, поддержку олимпийских видов спорта, финансирование общественных проектов, а также на обеспечение работы единой системы учета ставок.

Средства распределят по установленным пропорциям:

45% направят на развитие спорта через единого оператора,

21% - в фонд Национального олимпийского комитета,

ещё 21% - в фонд «Қазақстан халқына»,

и 13% - на функционирование системы учета ставок.

Эксперты отмечают, что введение обязательных отчислений позволит усилить контроль за рынком ставок и одновременно увеличить финансирование социальных и спортивных инициатив.