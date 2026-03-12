Как меняется рынок жилья в Казахстане - свежая статистика
В феврале 2026 года в Казахстане зарегистрировали 27,4 тысячи сделок купли-продажи жилья. Больше всего квартир по-прежнему покупают в Алматы и Астане.
Сегодня 2026, 13:18
108Фото: shutterstock
В феврале 2026 года в Казахстане зарегистрировано 27 421 сделка купли-продажи жилья. По сравнению с январем количество сделок немного снизилось — на 1,2%. При этом крупнейшими рынками недвижимости остаются Алматы и Астана, передает BAQ.kz.
Где покупают больше всего жилья
Больше всего сделок традиционно приходится на крупные города.
Лидерами по продажам жилья стали:
- Алматы - 5 732 сделки (20,9%)
- Астана - 5 242 сделки (19,1%)
- Карагандинская область - 2 250 сделок (8,2%)
То есть почти каждая вторая сделка в стране проходит в Алматы или Астане.
Меньше всего жилья продали в области Ұлытау - всего 255 сделок, или 0,9% от общего количества.
Где продажи выросли
В некоторых регионах рынок недвижимости заметно оживился.
Самый большой рост числа сделок за месяц показали:
- область Абай - рост на 20,4%
- Северо-Казахстанская область - рост на 14,2%
- Алматы - рост на 10,4%
Это означает, что в этих регионах жилье в феврале покупали активнее, чем в январе.
Где продажи упали
В ряде регионов количество сделок наоборот сократилось.
Наибольшее снижение наблюдалось:
- Шымкент - минус 28,3%
- Жамбылская область - минус 15,8%
- Кызылординская область - минус 12,9%
Какие квартиры покупают чаще всего
Большая часть сделок приходится на квартиры в многоквартирных домах.
В феврале было зарегистрировано 21 259 таких сделок, что составляет 77,5% от всех продаж жилья.
Больше всего квартир продали:
- в Алматы - 24,4% всех сделок
- в Астане - 24,1%
- в Карагандинской области - 8,6%
Самыми популярными остаются однокомнатные квартиры.
В феврале по ним зарегистрировали 8 306 сделок.
Что происходит с частными домами
Продажи индивидуальных домов немного выросли.
В феврале зарегистрировано 6 162 сделки, что на 2,4% больше, чем месяцем ранее.
Больше всего выросли продажи домов в:
- Атырауской области - +29,2%
- Карагандинской области - +27,4%
- Алматы - +26,1%
Самое заметное снижение произошло в:
- области Ұлытау - −26,4%
- Мангистауской области - −19,4%
- Костанайской области - −16%
Что изменилось за год
Если сравнивать с февралем прошлого года, рынок жилья немного сократился.
В феврале 2025 года было зарегистрировано 29 022 сделки, что на 5,5% больше, чем в феврале 2026 года.
При этом в некоторых регионах наблюдается рост. Например, в Атырауской области число сделок увеличилось на 14%.
Самое сильное снижение отмечено в области Ұлытау - минус 30,3%.
В целом за первые два месяца 2026 года количество сделок с жильем уменьшилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
