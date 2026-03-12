В феврале 2026 года в Казахстане зарегистрировано 27 421 сделка купли-продажи жилья. По сравнению с январем количество сделок немного снизилось — на 1,2%. При этом крупнейшими рынками недвижимости остаются Алматы и Астана, передает BAQ.kz

Где покупают больше всего жилья

Больше всего сделок традиционно приходится на крупные города.

Лидерами по продажам жилья стали:

Алматы - 5 732 сделки (20,9%)

Астана - 5 242 сделки (19,1%)

Карагандинская область - 2 250 сделок (8,2%)

То есть почти каждая вторая сделка в стране проходит в Алматы или Астане.

Меньше всего жилья продали в области Ұлытау - всего 255 сделок, или 0,9% от общего количества.

Где продажи выросли

В некоторых регионах рынок недвижимости заметно оживился.

Самый большой рост числа сделок за месяц показали:

область Абай - рост на 20,4%

Северо-Казахстанская область - рост на 14,2%

Алматы - рост на 10,4%

Это означает, что в этих регионах жилье в феврале покупали активнее, чем в январе.

Где продажи упали

В ряде регионов количество сделок наоборот сократилось.

Наибольшее снижение наблюдалось:

Шымкент - минус 28,3%

Жамбылская область - минус 15,8%

Кызылординская область - минус 12,9%

Какие квартиры покупают чаще всего

Большая часть сделок приходится на квартиры в многоквартирных домах.

В феврале было зарегистрировано 21 259 таких сделок, что составляет 77,5% от всех продаж жилья.

Больше всего квартир продали:

в Алматы - 24,4% всех сделок

в Астане - 24,1%

в Карагандинской области - 8,6%

Самыми популярными остаются однокомнатные квартиры.

В феврале по ним зарегистрировали 8 306 сделок.

Что происходит с частными домами

Продажи индивидуальных домов немного выросли.

В феврале зарегистрировано 6 162 сделки, что на 2,4% больше, чем месяцем ранее.

Больше всего выросли продажи домов в:

Атырауской области - +29,2%

Карагандинской области - +27,4%

Алматы - +26,1%

Самое заметное снижение произошло в:

области Ұлытау - −26,4%

Мангистауской области - −19,4%

Костанайской области - −16%

Что изменилось за год

Если сравнивать с февралем прошлого года, рынок жилья немного сократился.

В феврале 2025 года было зарегистрировано 29 022 сделки, что на 5,5% больше, чем в феврале 2026 года.

При этом в некоторых регионах наблюдается рост. Например, в Атырауской области число сделок увеличилось на 14%.

Самое сильное снижение отмечено в области Ұлытау - минус 30,3%.

В целом за первые два месяца 2026 года количество сделок с жильем уменьшилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.