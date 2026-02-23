В Астане на пресс-конференции по развитию автомобильной отрасли отдельный акцент сделали на сегменте электромобилей. Руководители предприятий, представители дилерских центров и отраслевые эксперты обсудили структуру рынка, локализацию производства и динамику «зелёного» транспорта, передает BAQ.KZ.

По данным, озвученным на встрече, количество полностью электрических автомобилей в стране продолжает увеличиваться. При этом в статистике учитываются только машины с электрической силовой установкой.

«По состоянию на 1 сентября 2025 года в Казахстане зарегистрировано 21 765 электромобилей. В эту цифру не входят гибридные автомобили, оснащённые одновременно бензиновым и электрическим двигателями. Речь идёт исключительно о полностью электрическом транспорте», — заявила президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева.

Она также обратила внимание на то, что данные по автопарку сейчас проходят этап актуализации в государственных информационных системах. По её словам, процесс цифровизации может повлиять на уточнение отдельных показателей.

«Сейчас данные Бюро национальной статистики находятся в стадии обновления. В рамках цифровизации базы актуализируются, и до конца 2026 года показатели могут корректироваться. Поэтому необходимо учитывать, что статистика по автопарку будет уточняться», — отметила она.

Отдельно на пресс-конференции была представлена структура официальных продаж по брендам. Значительную долю заняли китайские марки, в том числе активно представленные в сегменте электромобилей.

«По итогам 2025 года доля китайских брендов среди официальных продаж составила 39%. Если сравнивать с другими мировыми рынками, это не является максимально высоким показателем. Мы ожидаем, что в 2026 году эта доля сохранится примерно на текущем уровне», — подчеркнула спикер.

Также на пресс-конференции затронули развитие производства автокомпонентов в Казахстане. По словам Анар Макашевой, расширение локализации напрямую влияет на стоимость автомобилей и развитие промышленности.

«Создание собственной автокомпонентной базы - это стратегическое направление. Это рабочие места, инвестиции и поддержка малого и среднего бизнеса. Повышение уровня локализации позволяет снижать себестоимость автомобилей», — отметила она.

Отдельно обсудили риски на вторичном рынке. Спикер призвала тщательно проверять автомобили перед покупкой.

«Перед приобретением машины необходимо убедиться в отсутствии обременений. Иначе можно потерять и автомобиль, и деньги. Важно понимать происхождение транспорта и законность его ввоза», — подчеркнула Макашева.

В целом участники встречи отметили, что рынок электромобилей постепенно усиливает позиции, а его рост будет зависеть от инфраструктуры и регулирования.