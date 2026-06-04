В Казахстане засеяли 20,9 млн гектаров сельхозугодий

Весенне-полевые работы в Казахстане вышли на финишную прямую. По оперативным данным акиматов областей, на сегодняшний день сельскохозяйственные культуры засеяны на площади 20,9 млн гектаров.

Основную часть посевов занимают зерновые культуры, которыми засеяно 15 млн гектаров. Масличные размещены на площади 4,2 млн гектаров, кормовые культуры занимают 1,2 млн гектаров. Кроме того, посеяны хлопчатник на 164,3 тыс. гектаров, картофель на 128,4 тыс. гектаров, овощи на 122,1 тыс. гектаров, бахчевые культуры на 83,9 тыс. гектаров и сахарная свекла на 22 тыс. гектаров.

Наиболее активно посевная кампания проходит в ключевых зерносеющих регионах страны. В Акмолинской области засеяно 5,3 млн гектаров, в Костанайской области 5 млн гектаров, а в Северо-Казахстанской области 4,1 млн гектаров.

Для проведения посевной кампании аграрии задействовали более 133,9 тыс. тракторов, около 5,6 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 71,4 тыс. сеялок и 188,5 тыс. почвообрабатывающих орудий. Бесперебойную техническую поддержку сельхозпроизводителям обеспечивают 70 сервисных центров.