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В Казахстане засеяно более 19 млн гектаров сельхозугодий

Посевная кампания охватила все регионы страны.

Сегодня, 15:37
АВТОР
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МСХ РК Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: МСХ РК

В Казахстане продолжается посевная кампания. По данным Министерства сельского хозяйства РК, на сегодняшний день засеяно более 19,1 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, передает BAQ.KZ.

Аграрии всех регионов страны работают в плановом режиме. Среди лидеров по объемам посева:

  • Акмолинская область – 4,9 млн га
  • Костанайская область – 4,7 млн га
  • Северо-Казахстанская область – 3,5 млн га
  • Карагандинская область – более 1 млн га
  • Павлодарская область – 1,2 млн га

Также ведется активная работа в других регионах: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская и др.

По видам культур засеяно:

  • Зерновые — 14,3 млн га
  • Масличные — 3,1 млн га
  • Картофель — 115 тыс. га
  • Овощи — 119,2 тыс. га
  • Бахчевые — 85,1 тыс. га
  • Кормовые — 880,8 тыс. га
  • Хлопчатник — 141,6 тыс. га
  • Рис — 91,7 тыс. га
  • Сахарная свекла — 17,8 тыс. га

Также заключены договоры на поставку более 1,1 млн тонн минеральных удобрений, из которых уже отгружено почти 977 тыс. тонн.

"Посевная кампания продолжается в штатном режиме. Аграрии обеспечены техникой, семенами и удобрениями. По мере улучшения погодных условий работы будут завершены в установленные сроки", — отметили в Минсельхозе.

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