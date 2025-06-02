В Казахстане засеяно более 19 млн гектаров сельхозугодий
Посевная кампания охватила все регионы страны.
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В Казахстане продолжается посевная кампания. По данным Министерства сельского хозяйства РК, на сегодняшний день засеяно более 19,1 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, передает BAQ.KZ.
Аграрии всех регионов страны работают в плановом режиме. Среди лидеров по объемам посева:
- Акмолинская область – 4,9 млн га
- Костанайская область – 4,7 млн га
- Северо-Казахстанская область – 3,5 млн га
- Карагандинская область – более 1 млн га
- Павлодарская область – 1,2 млн га
Также ведется активная работа в других регионах: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская и др.
По видам культур засеяно:
- Зерновые — 14,3 млн га
- Масличные — 3,1 млн га
- Картофель — 115 тыс. га
- Овощи — 119,2 тыс. га
- Бахчевые — 85,1 тыс. га
- Кормовые — 880,8 тыс. га
- Хлопчатник — 141,6 тыс. га
- Рис — 91,7 тыс. га
- Сахарная свекла — 17,8 тыс. га
Также заключены договоры на поставку более 1,1 млн тонн минеральных удобрений, из которых уже отгружено почти 977 тыс. тонн.
"Посевная кампания продолжается в штатном режиме. Аграрии обеспечены техникой, семенами и удобрениями. По мере улучшения погодных условий работы будут завершены в установленные сроки", — отметили в Минсельхозе.
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