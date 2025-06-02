В Казахстане продолжается посевная кампания. По данным Министерства сельского хозяйства РК, на сегодняшний день засеяно более 19,1 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, передает BAQ.KZ.

Аграрии всех регионов страны работают в плановом режиме. Среди лидеров по объемам посева:

Акмолинская область – 4,9 млн га

Костанайская область – 4,7 млн га

Северо-Казахстанская область – 3,5 млн га

Карагандинская область – более 1 млн га

Павлодарская область – 1,2 млн га

Также ведется активная работа в других регионах: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская и др.

По видам культур засеяно:

Зерновые — 14,3 млн га

Масличные — 3,1 млн га

Картофель — 115 тыс. га

Овощи — 119,2 тыс. га

Бахчевые — 85,1 тыс. га

Кормовые — 880,8 тыс. га

Хлопчатник — 141,6 тыс. га

Рис — 91,7 тыс. га

Сахарная свекла — 17,8 тыс. га

Также заключены договоры на поставку более 1,1 млн тонн минеральных удобрений, из которых уже отгружено почти 977 тыс. тонн.