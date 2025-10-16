Уборочная кампания в Казахстане выходит на финальную стадию. По данным Минсельхоза, из 16 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур убрано 15,5 млн га, что составляет 96,8% от общей площади, передает BAQ.KZ.

Общий объем намолота достиг 25,9 млн тонн зерна.

Помимо зерновых, аграрии собрали 2,7 млн тонн масличных культур, 2,9 млн тонн картофеля с урожайностью 228,5 центнера с гектара, а также 3,6 млн тонн овощей при урожайности 305,1 ц/га.

В частности, собрано 441,6 тыс. тонн капусты, 1,03 млн тонн лука и 379,4 тыс. тонн моркови.

Как отметили в ведомстве, уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки.