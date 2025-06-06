В Казахстане полностью завершена посевная кампания 2025 года, передает BAQ.KZ. Благодаря заблаговременному финансированию, мощной государственной поддержке и слаженной работе аграриев, вся посевная прошла строго в оптимальные агротехнические сроки и стала одной из самых масштабных и технологичных за последние годы.

Впервые в истории страны финансирование полевых работ началось за полгода до их старта, а общий объём вложений достиг 700 млрд тенге. Для расширения доступа фермеров к финансовым ресурсам внедрён механизм гарантирования кредитов до 85% от суммы займа.

Особую роль в успехе кампании сыграло обновление сельхозтехники: в рамках льготного лизинга было выделено 250 млрд тенге, что позволило аграриям работать с высокой эффективностью и точностью, соответствуя современным аграрным стандартам.

По предварительным данным, сельхозкультуры заняли 23,7 миллиона гектаров, при этом особое внимание уделялось диверсификации культур в условиях меняющегося климата и глобальных рыночных вызовов.

Рост по ключевым позициям впечатляет:

Масличные культуры - 3,4 млн га (+0,5 млн га к 2024 году)

Кормовые культуры - 3,3 млн га (+114 тыс. га)

Кукуруза на зерно - 167,5 тыс. га

Овощебахчевые культуры - 222,3 тыс. га

Этот аграрный задел, по оценкам экспертов, позволит не только стабильно обеспечить внутренний рынок, но и существенно нарастить экспортный потенциал агропромышленного комплекса Казахстана.