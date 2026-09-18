В Казахстане завершились учения ОДКБ «Рубеж-2026»

На полигоне «Коктал» в области Жетысу завершились шестидневные учения ОДКБ «Рубеж-2026». Около 1500 военных из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана отработали прорыв условного противника через границу, освобождение захваченного населенного пункта и эвакуацию мирных жителей, передает BAQ.KZ.

Учения проходили с 13 по 18 сентября.

По сценарию условный противник попытался прорваться через государственную границу и перебросить резервы. Военные пресекли прорыв, блокировали его силы и освободили захваченный населенный пункт.

В маневрах задействовали более 300 единиц военной и специальной техники и 115 беспилотников различного назначения.

В воздух поднималась армейская авиация. На земле работали средства радиоэлектронной борьбы, ПВО и реактивные системы залпового огня. Военные отработали высадку тактического воздушного десанта и эвакуацию условно раненых.

«Рубеж-2026» проводился по единому замыслу со стратегическим командно-штабным учением Вооруженных сил Казахстана «Батыл Тойтарыс-2026».

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил, что такой формат позволил отработать взаимодействие органов управления и национальных контингентов.

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Каныш Абубакиров сообщил, что учение проходило в условиях, приближенных к реальным.

В маневрах участвовали оперативные группы ОДКБ. Руководил учением командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана полковник Махсут Гусейнов.