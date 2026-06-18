В Казахстане завершился конкурсный отбор кинопроектов, претендующих на государственную поддержку в 2026 году. Окончательное решение было принято на заседании Межведомственной комиссии.

Конкурс стартовал 1 марта текущего года и проходил в несколько этапов. Всего в электронном формате было подано 323 заявки. После предварительного отбора 277 проектов передали на рассмотрение Экспертного совета.

Во второй этап прошли 107 проектов, представленных в формате сценариев и сценарных планов. Затем к публичной защите были допущены 95 кинопроектов в категориях игровых, документальных и анимационных фильмов.

Питчинг проектов транслировался в прямом эфире на официальном YouTube-канале Государственного центра поддержки национального кино, что позволило обеспечить прозрачность конкурсной процедуры.

По итогам рассмотрения Экспертным советом положительное заключение получили 34 проекта. Именно они были вынесены на рассмотрение Межведомственной комиссии.

После обсуждения и голосования члены комиссии отобрали 18 кинопроектов, которые рекомендованы для получения государственной поддержки в 2026 году.