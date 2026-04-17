В Казахстане заявили о дефиците парковок в жилых домах

В Казахстане в законодательстве отсутствуют понятия «эконом», «комфорт», «бизнес» и «премиум» жилье, что создает предпосылки для нарушений при строительстве и дефицита парковочных мест. О проблеме корреспонденту BAQ.KZ заявил председатель астанинского филиала ЖСДП Талгат Омаров.

Поводом для обсуждения стал недавний трагический случай в Астане, где в одном из жилых домов произошел пожар, унесший жизни троих детей. В социальных сетях высказывалась версия, что пожарные не смогли оперативно проехать из-за припаркованного автомобиля. Позже владелец машины был привлечен к ответственности. При этом пользователи отмечали, что нехватка парковок вынуждает жителей оставлять автомобили во дворах.

Закон и реальная практика

По словам Омарова, в Казахстане отсутствует законодательное деление жилья на эконом, комфорт, бизнес и премиум-классы. Вместо этого действуют государственные нормативы в сфере архитектуры и строительства (ҚР ЕЖ 3.02-101-2012), согласно которым жилье делится на четыре класса.

В домах I класса должно быть предусмотрено по два парковочных места на квартиру, II класса — одно место, III класса — одно место на каждые 100 квадратных метров, а IV класса — минимальное количество парковочных мест.

Однако на практике дома IV класса нередко продаются как жилье более высокого уровня.

«На рынке IV класса жилья его часто продают как бизнес-класс. Например, в одном доме на 360 квартир предусмотрено всего 33 парковочных места. Где должны размещаться остальные автомобили? В итоге жители вынуждены оставлять машины во дворе, из-за чего пожарные и скорая помощь не всегда могут оперативно проехать», - отметил Омаров.

По его словам, застройщикам экономически невыгодно строить парковки.

«Например, в Астане есть жилой комплекс “Рио-де-Жанейро 2”, где вместо четырехэтажного паркинга построили 12-этажный дом. Если там 200 квартир, можно представить, какую прибыль получил застройщик. Паркинг можно продать максимум за 3 млн тенге, поэтому компании предпочитают продавать квартиры», - пояснил он.

Кроме того, вместо парковок часто возводятся коммерческие объекты.

«Коммерческая недвижимость стоит в два раза дороже квартир. Если квадратный метр жилья продается за 480–500 тыс. тенге, то коммерческие площади — более чем за 1 млн тенге. Поэтому застройщикам выгоднее строить коммерческие объекты, чем парковки», - добавил Омаров.

Еще одной причиной дефицита является то, что отдельные лица выкупают сразу несколько парковочных мест.

«Затем там могут открыть автомойку или автосалон. Это незаконно, но при этом машины других жителей остаются на улице и создают препятствия», - отметил он.

Кто несет ответственность

По мнению Омарова, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на местных исполнительных органах и управлениях архитектуры.

«Почему при разработке генерального плана допускаются такие отклонения? Почему при строительстве реализуются любые проекты без контроля?» - задался вопросом эксперт.

Он также подчеркнул, что строительные компании не указывают реальный класс жилья при продаже.

«Ни одна компания не говорит, что это дом первого или второго класса. Все используют термины эконом, бизнес, комфорт. Но таких понятий в законе нет. В случае судебного спора человек не сможет доказать, что приобрел жилье “премиум”-класса. Здесь много мошенничества», - заявил он.

Требуется усиление контроля

Эксперт считает, что ситуацией должны заняться прокуратура и антикоррупционные органы.

«Где государственный архитектурно-строительный контроль? Почему не указывается класс дома? Почему разрешается строительство домов IV класса, где минимальное количество парковок?» - отметил он.

Роль местных органов

Омаров подчеркнул, что контроль за ситуацией должны обеспечивать местные органы.

«Почему местные органы не выполняют свою работу? Если не могут — пусть уходят. Молодежи достаточно, чтобы заменить их. Нужно просто исполнять закон. Задача местных органов — обеспечивать его соблюдение. Необходимо не допускать строительство домов IV класса», - сказал он.

По его словам, из-за безответственного подхода застройщиков и отсутствия контроля государство несет убытки, а в отдельных случаях происходят трагедии.

«Некоторые предлагают судить председателей ОСИ. Но необходимо привлекать к ответственности подрядчиков и руководителей, допустивших нарушения. Почему их деятельность не контролировалась акиматом? Нужно также проверить наличие коррупции», - заключил Омаров.

Отметим, пожар произошел в ночь на 12 апреля в 21-этажном жилом доме по улице Туркестан в Астане. Возгорание началось в квартире на 15 этаже, где в тот момент находилась семья.