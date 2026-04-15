В Казахстане может появиться новая партия «Әділет»
Инициативная группа объявила о создании новой политической партии «Әділет». Документы подадут в Минюст 16 апреля.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане инициативная группа заявила о создании новой политической партии «Әділет», передает BAQ.KZ.
Соответствующее заявление было сделано 15 апреля в Астане. Новая партия позиционирует себя как сторонника прогрессивных реформ, укрепления верховенства закона и расширения участия граждан в принятии решений.
Какие цели у партии
В числе ключевых задач «Әділет» - защита прав и интересов граждан, а также реализация принципов Справедливого Казахстана и новой Конституции.
По словам инициаторов, партия намерена объединить представителей разных сфер - от молодежи до специалистов и жителей регионов, готовых участвовать в развитии страны.
«Мы хотим консолидировать усилия всех ответственных граждан для строительства и укрепления Справедливого государства с сильной экономикой и широкими возможностями для всех», - говорится в заявлении.
Основные приоритеты
Партия планирует уделить внимание обеспечению равных возможностей для всех граждан, снижению влияния клановости и региональных различий, а также развитию независимой судебной и правоохранительной системы.
Отдельный акцент делается на экономической справедливости и устойчивом развитии страны.
Что дальше
Инициативная группа намерена уже 16 апреля направить заявление в Министерство юстиции для начала процедуры регистрации партии.
Также в ближайшее время планируется проведение учредительного съезда.
