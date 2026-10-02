В Казахстане ж/д билеты продают со скидкой 10% до конца декабря
2 Октября 2026, 07:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 Октября 2026, 07:522 Октября 2026, 07:52
137Фото: КТЖ
В Казахстане снизили стоимость проезда в пассажирских поездах. С 1 октября по 31 декабря 2026 года билеты будут продаваться со скидкой 10%. Как сообщили в КТЖ, акция распространяется на все типы вагонов поездов Национального перевозчика, а также на пригородные поезда.
Приобрести билеты со скидкой можно на сайте bilet.railways.kz и в кассах железнодорожных вокзалов. Дополнительную информацию можно получить по номеру 1433.
Самое читаемое
- Контрабанда на миллиарды, осетр и оружие: что пограничники нашли за месяц
- В Баку показали наследие Яссауи: открылась выставка из Казахстана
- Пилот пытался разбить Flydubai: Израиль раскрыл детали ЧП на борту
- Тенге укрепился к доллару за неделю почти на 8 тенге
- Путинцева гарантировала Казахстану медаль Азиады в теннисе