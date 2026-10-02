  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане ж/д билеты продают со скидкой 10% до конца декабря

В Казахстане ж/д билеты продают со скидкой 10% до конца декабря

2 Октября 2026, 07:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КТЖ 2 Октября 2026, 07:52
2 Октября 2026, 07:52
137
Фото: КТЖ

В Казахстане снизили стоимость проезда в пассажирских поездах. С 1 октября по 31 декабря 2026 года билеты будут продаваться со скидкой 10%.  Как сообщили в КТЖ, акция распространяется на все типы вагонов поездов Национального перевозчика, а также на пригородные поезда.

Приобрести билеты со скидкой можно на сайте bilet.railways.kz и в кассах железнодорожных вокзалов.  Дополнительную информацию можно получить по номеру 1433.

Самое читаемое

Наверх