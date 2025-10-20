На заседании Парламентской комиссии заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов представил анализ влияния искусственного интеллекта на устойчивое развитие страны. Он подчеркнул, что экологичность цифровой трансформации станет ключевым фактором успеха Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

"Если растущие потребности ИИ будут покрываться за счёт ископаемого топлива, это замедлит сокращение выбросов. Но при разумном применении искусственный интеллект способен ускорить переход к низкоуглеродной экономике и повысить эффективность использования ресурсов", — отметил Ходжиматов.

Представитель ПРООН также обратил внимание на структурные проблемы образования и цифровое неравенство: лишь половина студентов в Казахстане завершают обучение, а женщин среди выпускников STEM-направлений — всего 35%. Кроме того, пожилое население остаётся практически вне цифрового пространства: интернетом пользуются менее 10% граждан старше 75 лет.

"Без равного доступа к технологиям внедрение искусственного интеллекта может лишь усилить существующее неравенство. Поэтому важно развивать цифровую инклюзию, особенно среди женщин и пожилых граждан", — подчеркнул Ходжиматов.

Измерение вклада искусственного интеллекта в устойчивое развитие

Для оценки реального вклада ИИ в развитие страны ПРООН предложила интегрировать в национальные системы мониторинга чёткие измеримые показатели, соответствующие Целям устойчивого развития (ЦУР):

Инновации и инвестиции — доля ВВП, направляемая на исследования и научные разработки в области ИИ (ЦУР 9);

Экологическая устойчивость — углеродный след и энергоэффективность инфраструктуры искусственного интеллекта (ЦУР 7 и 13);

Человеческий капитал — доля населения с базовыми знаниями в области ИИ (ЦУР 4 и 8);

Инклюзивность и равенство — доля женщин в сфере IT и искусственного интеллекта (ЦУР 5);

Институциональное развитие — наличие национальной стратегии по ИИ и этических стандартов (ЦУР 16);

Социальное воздействие — количество проектов ИИ, способствующих реализации ЦУР в различных секторах.

"Интеграция этих показателей позволит Казахстану точнее оценивать влияние искусственного интеллекта на устойчивый и инклюзивный рост, обеспечивая технологический прогресс и реальные выгоды для людей при минимальном вреде для окружающей среды", — отметил Ходжиматов.

Он добавил, что Казахстан обладает потенциалом стать лидером в устойчивом и этичном применении искусственного интеллекта, если объединит цели цифровизации с принципами инклюзивного роста и экологической ответственности.