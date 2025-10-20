Согласно Трудовому кодексу Казахстана, право на ежегодный оплачиваемый отпуск распространяется и на женщин, находившихся в отпуске по беременности и родам до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Эта норма направлена на защиту трудовых прав матерей, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, и работодатель обязан его предоставить. Это право закреплено в статье 91 Трудового кодекса и возникает при наличии трудового стажа.

При расчёте ежегодного оплачиваемого отпуска в стаж включаются:

фактически отработанное время;

периоды, когда сотрудник не работал, но за ним сохранялись место работы и заработная плата полностью или частично;

время временной нетрудоспособности, включая отпуск по беременности и родам;

периоды, предшествующие восстановлению на работе, когда сотрудник фактически не работал.

При этом отпуск без сохранения заработной платы в трудовой стаж не включается. В таком случае работник может получить либо полный ежегодный отпуск по согласованию с работодателем, либо его часть — пропорционально фактически отработанному времени.