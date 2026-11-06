В Казахстане жертвы домашнего насилия смогут обратиться за помощью через Threads

Министерство внутренних дел Казахстана запустило в Threads республиканскую акцию «Мы рядом. Спросите нас». Теперь пострадавшие от домашнего насилия, очевидцы и другие граждане смогут обратиться за помощью и получить консультацию полиции через социальную сеть.

Как сообщили в Комитете административной полиции МВД, инициатива рассчитана прежде всего на тех, кто по разным причинам не решается лично обратиться в правоохранительные органы. Для этого достаточно написать на официальную страницу комитета в Threads — @akimshilik_policia_komiteti.

Сотрудники полиции проконсультируют обратившихся и разъяснят возможные меры защиты. Если выяснится, что человеку угрожает опасность, информацию передадут в территориальные подразделения полиции для оперативного реагирования.

Кроме того, для казахстанцев подготовили специальный информационный ресурс с контактами кризисных центров, телефонов доверия и служб поддержки. Там можно найти помощь психологов и юристов. К акции планируют привлечь государственные органы, общественные организации и центры поддержки семьи.

Не молчите, если помощь необходима вам или тем, кто находится рядом, — призвали в МВД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что обращение через Threads не заменяет экстренный вызов полиции. В случае непосредственной угрозы жизни и здоровью необходимо звонить по номерам 102 или 112.