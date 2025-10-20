В Казахстане проживают 28 граждан с именем Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Большинство из них — семь человек — зарегистрированы в Карагандинской области, шесть — в Акмолинской. В Костанайской области и столице Астане по три человека, по два — в Алматы, Мангистау и Шымкенте, и по одному — в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Из всех носителей этого необычного имени лишь одна женщина. Самому старшему из них — 92 года, а самому младшему — всего 25 лет.

Такое редкое имя, но тем не менее оно встречается в разных уголках страны, объединяя людей под символом национальной идентичности.