Сегодня, 18:59
В Казахстане проживают 28 граждан с именем Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.
Большинство из них — семь человек — зарегистрированы в Карагандинской области, шесть — в Акмолинской. В Костанайской области и столице Астане по три человека, по два — в Алматы, Мангистау и Шымкенте, и по одному — в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.
Из всех носителей этого необычного имени лишь одна женщина. Самому старшему из них — 92 года, а самому младшему — всего 25 лет.
Такое редкое имя, но тем не менее оно встречается в разных уголках страны, объединяя людей под символом национальной идентичности.
