В Казахстане в рамках программы "Болашаққа сау тіспен", направленной на повышение доступности профилактической стоматологической помощи детям школьного возраста, открыто 124 стоматологических кабинета, передает BAQ.KZ.

В 2025 году кабинеты введены в эксплуатацию в 17 регионах страны. До конца 2028 года планируется открыть 987 кабинетов в школах с численностью 1 000 и более учащихся.

В школьных кабинетах профилактики дети получают комплексную стоматологическую помощь с индивидуальным подходом. Программа предусматривает:

раннюю диагностику стоматологических заболеваний;

своевременное направление на лечение к врачу-стоматологу;

обучение правилам гигиены полости рта;

санитарно-просветительскую работу с детьми, педагогами и родителями.

Кроме того, в дошкольных учреждениях создаются уголки гигиены, формирующие устойчивые навыки ухода за полостью рта у детей и их родителей.

В 2025 году при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ Казахстан) обучение по профилактике стоматологических заболеваний прошли более 2 700 медицинских сестер.

Реализация программы "Болашаққа сау тіспен" направлена на формирование правильных гигиенических привычек с раннего возраста, раннее выявление стоматологических заболеваний и снижение распространенности кариеса, что способствует сохранению здоровья детей.