В казахстанских школах открыты 124 стоматологических кабинета
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане в рамках программы "Болашаққа сау тіспен", направленной на повышение доступности профилактической стоматологической помощи детям школьного возраста, открыто 124 стоматологических кабинета, передает BAQ.KZ.
В 2025 году кабинеты введены в эксплуатацию в 17 регионах страны. До конца 2028 года планируется открыть 987 кабинетов в школах с численностью 1 000 и более учащихся.
В школьных кабинетах профилактики дети получают комплексную стоматологическую помощь с индивидуальным подходом. Программа предусматривает:
-
раннюю диагностику стоматологических заболеваний;
-
своевременное направление на лечение к врачу-стоматологу;
-
обучение правилам гигиены полости рта;
-
санитарно-просветительскую работу с детьми, педагогами и родителями.
Кроме того, в дошкольных учреждениях создаются уголки гигиены, формирующие устойчивые навыки ухода за полостью рта у детей и их родителей.
В 2025 году при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ Казахстан) обучение по профилактике стоматологических заболеваний прошли более 2 700 медицинских сестер.
Реализация программы "Болашаққа сау тіспен" направлена на формирование правильных гигиенических привычек с раннего возраста, раннее выявление стоматологических заболеваний и снижение распространенности кариеса, что способствует сохранению здоровья детей.
Самое читаемое
- Казахстанский автопром массово набирает рабочих и инженеров
- В Таразе поймали водителя-рекордсмена с 43 нарушениями ПДД
- Бдительный таксист сорвал мошенническую схему в Павлодаре
- В Астане открылась школа нового поколения с ИИ в обучении
- В Костанайской области разрабатывают проекты строительства газопроводов