В казахстанских школах открываются профильные классы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2025–2026 учебном году в организациях среднего образования Казахстана откроют 1000 профильных классов. В Год рабочих профессий нововведение охватит более 31 тысяч учащихся 9–11-х классов, передает BAQ.KZ.
Профильные классы будут работать по направлениям: техническое и инженерное, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и экология, транспорт и логистика, сфера обслуживания, творчество и культура, медицина и социальное обслуживание.
Инициатива направлена на раннюю профориентацию школьников, повышение интереса к техническому и профессиональному обучению, а также престиж рабочих профессий. В рамках программы профориентационная служба обеспечит полное диагностическое тестирование учащихся.
К проекту подключены региональные университеты, колледжи и работодатели. При этом школьники смогут дважды в течение учебного года менять направление профильного класса.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана