В 2025–2026 учебном году в организациях среднего образования Казахстана откроют 1000 профильных классов. В Год рабочих профессий нововведение охватит более 31 тысяч учащихся 9–11-х классов, передает BAQ.KZ.

Профильные классы будут работать по направлениям: техническое и инженерное, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и экология, транспорт и логистика, сфера обслуживания, творчество и культура, медицина и социальное обслуживание.

Инициатива направлена на раннюю профориентацию школьников, повышение интереса к техническому и профессиональному обучению, а также престиж рабочих профессий. В рамках программы профориентационная служба обеспечит полное диагностическое тестирование учащихся.

К проекту подключены региональные университеты, колледжи и работодатели. При этом школьники смогут дважды в течение учебного года менять направление профильного класса.