Впервые в казахстанских школах открываются стоматологические кабинеты, а контроль за школьным питанием переходит под управление здравоохранения, передает BAQ.KZ.

По поручению Главы государства об укреплении безопасности детей и создании условий для их гармоничного развития с нового учебного года в школах страны начали вводить новые стандарты. Об организации нововведений рассказали министр просвещения Гани Бейсембаев и министр здравоохранения Акмарал Альназарова, которые вместе проинспектировали столичные школы.

"Обеспечение безопасности и здоровья наших детей — наиважнейший приоритет государственной политики. Школа должна быть пространством, где каждый ребенок будет расти физически и духовно сильным. Формирование культуры здорового образа жизни с акцентом на оздоровительно-педагогический подход является неотъемлемой частью качественного обучения", — отметил министр просвещения.

Сейчас кабинеты профилактики стоматологических заболеваний открыты уже в 150 школах, к концу года их станет на 90 больше, а к 2028 году — 1000. В первую очередь кабинеты появляются в крупных школах с численностью более тысячи учеников, включая новые школы, построенные в рамках нацпроекта "Келешек мектептері". Там детям оказывают профилактическую помощь, проводят диагностику и объясняют важность здоровья полости рта.

Кроме того, с 1 сентября в Казахстане вступил в силу новый стандарт школьного питания, который впервые ограничивает содержание соли и сахара.

"Школьная медицина становится полноценной частью образовательного процесса. Мы сегодня увидели, как внедряется новое школьное меню, разработанное на основе стандарта здорового питания. Теперь в рационе детей больше свежих и полезных продуктов. В этом году в ряде школ открылись стоматологические кабинеты, где дети могут бесплатно получить профилактическую помощь. Все эти меры направлены на оздоровление учащихся в самый важный период роста организма и формирование культуры заботы о своем здоровье с самого детства", — подчеркнула министр здравоохранения.

Напомним, что по поручению Главы государства бесплатным питанием охвачены свыше 1,8 млн учеников 1-4 классов, а также дети из социально уязвимых семей в старших классах. Усиленный контроль качества школьного меню теперь ведут школьные медсестры, что повышает ответственность за питание и здоровье школьников.