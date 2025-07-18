В девяти регионах Казахстана завершилась апробация отечественной антибуллинговой программы "ДосболLIKE", направленной на профилактику и снижение случаев школьного буллинга, передаёт BAQ.KZ.

В пилотном проекте приняли участие около 70 тысяч учеников и более 5,5 тысяч педагогов из 50 школ.

Программа реализовывалась поэтапно: от диагностики текущей ситуации до обучения педагогов и вовлечения родителей. Каждая школа выстроила собственную модель реагирования на случаи буллинга на основе данных анкетирования и обратной связи от участников образовательного процесса.

По результатам исследования зафиксированы положительные изменения в школьной среде:

количество агрессоров (буллеров), включая как прямые, так и косвенные формы буллинга, снизилось на 1,5% по сравнению с 2024 годом,

число детей, ощущающих себя жертвами (виктимов), уменьшилось на 5,4%,

в три раза выросло количество учеников, у которых появился взрослый наставник — педагог или родитель, к которому они могут обратиться за поддержкой и пониманием.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова отметила, что программа показала эффективность благодаря комплексному подходу.

"Мы видим не просто снижение числа конфликтов, но и рост доверия внутри школьного сообщества. Это ключ к построению безопасной и поддерживающей среды", — подчеркнула она.

С 1 сентября 2025 года программа "ДосболLIKE" будет внедрена во всех школах и колледжах страны. Сейчас Министерство просвещения РК ведёт активную подготовительную работу по её масштабному запуску.