Судебная администрация Казахстана усиливает меры по повышению эффективности и прозрачности использования бюджетных средств. Об этом сообщил руководитель ведомства Наиль Ахметзакиров в ходе ВКС-совещания с руководителями центральных и региональных подразделений, передает BAQ.KZ.

Совещание было посвящено итогам аудиторской проверки, которая охватила работу подразделений в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской и Атырауской областях, а также внепланово — области Абай.

Открывая встречу, Ахметзакиров напомнил о поручении Президента по строгой экономии и рациональному расходованию каждого бюджетного тенге. По его словам, цель подобных совещаний — не только разбор допущенных нарушений, но и внедрение превентивных мер, повышение управленческой дисциплины и усиление прозрачности в работе.

Особое внимание в ходе обсуждения уделили корректности начисления заработной платы и выплат, соблюдению законодательства о государственных закупках, а также целевому и обоснованному использованию бюджетных средств.

Руководитель СА отметил необходимость повышения персональной ответственности руководителей департаментов за соблюдение нормативных требований и усиление внутреннего контроля.

В завершение совещания участники представили предложения по совершенствованию механизмов мониторинга и укреплению финансовой дисциплины в системе Судебной администрации.