Казахстан стремительно укрепляет позиции одного из ключевых образовательных центров региона. В 2025 учебном году в вузах страны обучаются 35 075 иностранных студентов из 88 государств, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Это на 11% больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, растущий интерес зарубежных абитуриентов формирует новую образовательную географию. Лидерами по числу студентов остаются Индия (9 959), Туркменистан (9 089), Узбекистан (4 136), Китай (3 367) и Россия (2 426). Основной спрос приходится на медицинские, инженерные, IT и социально-экономические программы.

Три крупнейшие агломерации — Алматы (18 195), Астана (4 292) и Шымкент (3 645) — становятся опорными центрами образовательной миграции. Алматы формирует крупнейший образовательный кластер Центральной Азии, Астана усиливает исследовательские направления, а Шымкент укрепляет позиции индустриально-образовательного хаба юга страны.

В топ вузов по числу иностранных студентов вошли:

КазНУ им. аль-Фараби — 4 497 КазНМУ им. Асфендиярова — 2 687 ЕНУ им. Гумилева — 2 483 КазНИТУ им. Сатпаева — 1 759 ЮКУ им. Ауэзова — 1 730

Наиболее востребованные направления подготовки:

здравоохранение и медицина — 12 950 студентов

педагогические науки — 5 943

бизнес и право — 4 539

инженерия — 3 374

IT — 2 141

В министерстве отмечают, что устойчивый рост интереса объясняется сочетанием доступной стоимости обучения, развитием международных программ, повышением качества инфраструктуры и расширением сетей партнёрств.