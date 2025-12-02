В казахстанских вузах обучаются уже 35 тысяч студентов из-за рубежа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан стремительно укрепляет позиции одного из ключевых образовательных центров региона. В 2025 учебном году в вузах страны обучаются 35 075 иностранных студентов из 88 государств, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Это на 11% больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, растущий интерес зарубежных абитуриентов формирует новую образовательную географию. Лидерами по числу студентов остаются Индия (9 959), Туркменистан (9 089), Узбекистан (4 136), Китай (3 367) и Россия (2 426). Основной спрос приходится на медицинские, инженерные, IT и социально-экономические программы.
Три крупнейшие агломерации — Алматы (18 195), Астана (4 292) и Шымкент (3 645) — становятся опорными центрами образовательной миграции. Алматы формирует крупнейший образовательный кластер Центральной Азии, Астана усиливает исследовательские направления, а Шымкент укрепляет позиции индустриально-образовательного хаба юга страны.
В топ вузов по числу иностранных студентов вошли:
-
КазНУ им. аль-Фараби — 4 497
-
КазНМУ им. Асфендиярова — 2 687
-
ЕНУ им. Гумилева — 2 483
-
КазНИТУ им. Сатпаева — 1 759
-
ЮКУ им. Ауэзова — 1 730
Наиболее востребованные направления подготовки:
-
здравоохранение и медицина — 12 950 студентов
-
педагогические науки — 5 943
-
бизнес и право — 4 539
-
инженерия — 3 374
-
IT — 2 141
В министерстве отмечают, что устойчивый рост интереса объясняется сочетанием доступной стоимости обучения, развитием международных программ, повышением качества инфраструктуры и расширением сетей партнёрств.
Самое читаемое
- Кристина Шумекова завоевала третье золото на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
- Софья Берульцева принесла Казахстану серебро на чемпионате мира по каратэ
- Нацбанк обновил курсы валют на 1 декабря