В Восточно-Казахстанской области детский магазин оказался в центре внимания после того, как на часть товаров были обнаружены ценники в рублях, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Жалобы от жителей региона поступили в адрес ведомства, после чего была проведена внеплановая проверка. Информация подтвердилась — на ряде товаров действительно оставались ярлыки с указанием стоимости в иностранной валюте. Представители магазина объяснили нарушение нехваткой персонала и незнанием норм казахстанского законодательства.

Тем не менее, как установлено проверкой, это уже не первое подобное нарушение. Согласно статье 193 части 5 Кодекса об административных правонарушениях РК, повторное указание цен не в тенге наказывается штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей (МРП) для субъектов крупного предпринимательства. Именно такой штраф был наложен по итогам данной проверки.

Кроме того, Департамент выдал предписание об устранении нарушений и взял ситуацию на контроль.

В ведомстве напомнили: в соответствии с законодательством, вся торговля на территории Республики Казахстан должна вестись исключительно в национальной валюте — тенге. Нарушение этого правила квалифицируется как административное правонарушение и влечёт штрафы от 6 до 200 МРП в зависимости от тяжести и повторности.