В Казани произошёл инцидент с нападением бродячей собаки на восьмилетнего мальчика, игравшего на детской площадке. передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Происшествие случилось на улице Фаизи. На кадрах с места видно, что ребёнок спокойно играет возле горки и не проявляет агрессии в сторону животных. Однако, когда мальчик отходит от аттракциона, одна из крупных собак внезапно бросается на него. На видео заметно, что рядом находилось ещё несколько животных.

В результате атаки ребёнок получил травму спины.

Местные жители утверждают, что проблема с бродячими собаками в этом районе длится уже давно. По их словам, стая обитает на теплотрассе рядом с жилыми домами и неоднократно нападала на домашних питомцев. Также сообщается, что животные регулярно хватают прохожих за одежду, создавая опасность для детей и взрослых.

Несмотря на многочисленные обращения в органы местной власти, вопрос так и не был решён, и агрессивная стая продолжает представлять угрозу для жителей района.