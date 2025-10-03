В Казани 26-летняя девушка оказалась в больнице с серьёзным химическим ожогом после поездки в общественном транспорте. передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Инцидент произошёл, когда пассажирка села на одно из сидений автобуса. Спустя примерно 15 минут она почувствовала сильное жжение в области ягодицы и пересела на другое место, заметив, что предыдущее сиденье было влажным.

Уже дома девушка обнаружила ожоговую рану и обратилась за медицинской помощью. Пострадавшую госпитализировали в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана, где врачи диагностировали химический ожог третьей степени.

Это не первый подобный случай в российских городах. Ранее в Санкт-Петербурге несколько женщин также получили химические ожоги после контакта с сиденьями в автобусе — причиной, по предварительным данным, стала разлитая щёлочь.